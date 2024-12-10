В Бураевском районе Башкирии лоб в лоб столкнулись Geely и JAC, погиб водитель
11:50, 10 дек 2024
В понедельник, 9 декабря, поздним вечером на трассе в Бураевском районе Башкирии произошла авария. Geely Atlas не разминулся со встречной JAC — один человек погиб.
Роковая встреча случилась около 23:00 на трассе Бураево-Старобалтачево, рядом с деревней Старотазларово. 30-летний водитель "китайца" Geely Atlas решил пойти на обгон, но маневр закончился фатально.
Выскочив на встречку, кроссовер лоб в лоб протаранил JAC. Удар оказался такой силы, что водитель второй иномарки скончался прямо на месте аварии.
Сейчас гаишники разбираются в причинах трагедии.
- Ранее портал "Новости Бураево" писал о том, что в районе сельчане помогли поймать нетрезвого водителя.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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