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В Салавате водителя самосвала насмерть придавило щебнем

В Салавате водителя самосвала насмерть придавило щебнем

15:16, 10 дек 2024

В Башкирии разгрузка самосвала закончилась трагедией. 55-летний водитель погиб под тоннами смерзшегося щебня на базе "БашАльянсСтрой", сообщает портал "Новости Салавата".

Всё произошло 7 декабря. Мужчина разгружал полуприцеп, когда глыба промёрзшего материала внезапно обрушилась. Спасти водителя не удалось — от полученных травм он скончался на месте.

Сейчас на производственной площадке работает региональная Гострудинспекция. Им предстоит выяснить, кто виноват в случившемся и что привело к трагедии.

  • Ранее мы писали о том, что в Салавате умер заслуженный психотерапевт Игорь Абдрахманов.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: Салават несчастный случай
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