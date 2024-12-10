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Работник сорвался с крыши школы-интерната при уборке снега в Уфе

Работник сорвался с крыши школы-интерната при уборке снега в Уфе

15:53, 10 дек 2024

В Уфе работник, занимавшийся очисткой снега, сорвался с крыши коррекционной школы-интерната №63. ЧП случилось на улице Суворова.

К счастью, всё обошлось — пострадавший отделался травмой руки. Скорая помощь оперативно доставила его в 13-ю городскую больницу, сообщает портал "Происшествия в Уфе".

Полиция уже начала разбираться в обстоятельствах происшествия. Сейчас правоохранители выясняют, были ли соблюдены все правила безопасности при проведении высотных работ.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа несчастный случай
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