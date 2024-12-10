Работник сорвался с крыши школы-интерната при уборке снега в Уфе
15:53, 10 дек 2024
В Уфе работник, занимавшийся очисткой снега, сорвался с крыши коррекционной школы-интерната №63. ЧП случилось на улице Суворова.
К счастью, всё обошлось — пострадавший отделался травмой руки. Скорая помощь оперативно доставила его в 13-ю городскую больницу, сообщает портал "Происшествия в Уфе".
Полиция уже начала разбираться в обстоятельствах происшествия. Сейчас правоохранители выясняют, были ли соблюдены все правила безопасности при проведении высотных работ.
- Ранее мы писали о том, что в Уфе прокуратура внесла представление ректору БГПУ из-за клопов.
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Автор: Семен Подгорный
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