Самолет из Таиланда приземлился в Уфе с отказавшим двигателем
21:01, 10 дек 2024
Экстренная ситуация произошла во время рейса из курортного Утапао (Таиланд) — у пассажирского лайнера отказал правый двигатель прямо над территорией России, сообщает портал "Происшествия в Башкирии".
Экипаж мгновенно среагировал на неполадку и принял единственно верное решение — продолжить полёт до пункта назначения. Капитан доложил о ситуации диспетчеру и взял курс на Уфу.
В 20:10 по московскому времени пилоты посадили самолёт в уфимском аэропорту. Все пассажиры целы — никто не пострадал.
- Ранее Рейс Azur Air подал сигнал бедствия перед посадкой в Уфе.
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Автор: Семен Подгорный
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