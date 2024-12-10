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Самолет из Таиланда приземлился в Уфе с отказавшим двигателем

Самолет из Таиланда приземлился в Уфе с отказавшим двигателем

21:01, 10 дек 2024

Экстренная ситуация произошла во время рейса из курортного Утапао (Таиланд) — у пассажирского лайнера отказал правый двигатель прямо над территорией России, сообщает портал "Происшествия в Башкирии".

Экипаж мгновенно среагировал на неполадку и принял единственно верное решение — продолжить полёт до пункта назначения. Капитан доложил о ситуации диспетчеру и взял курс на Уфу.

В 20:10 по московскому времени пилоты посадили самолёт в уфимском аэропорту. Все пассажиры целы — никто не пострадал.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа авиаинцидент
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