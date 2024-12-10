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Браконьеры в Туймазинском районе Башкирии подстрелили молодую лосиху

Браконьеры в Туймазинском районе Башкирии подстрелили молодую лосиху

22:00, 10 дек 2024

В Туймазинском районе Башкирии произошел случай браконьерства — неизвестные подстрелили трёхлетнюю лосиху близ села Имян-Купер. Животное обнаружили в лесу в паре километров от населённого пункта, сообщает "Подслушано Туймазы".

Замглавы республиканского минэкологии Камиль Биргулиев уже подтвердил — никаких разрешений на отстрел не выдавалось. Теперь "чёрным охотникам" светит не только уголовка, но и солидный штраф в 400 тысяч рублей за урон природе.

Силовики уже начали прочёсывать район в поисках стрелков. Пока преступники разгуливают на свободе.

  • Ранее в Туймазинском районе водитель Suzuki погиб после столкновения с манипулятором.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: минэкологии РБ
Теги: Туймазинский район браконьер
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