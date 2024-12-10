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В Гафурийском районе Башкирии перевернулся автобус с вахтовиками, один из них погиб

В Гафурийском районе Башкирии перевернулся автобус с вахтовиками, один из них погиб

23:06, 10 дек 2024

10 декабря в Гафурийском районе Башкирии произошло ДТП — микроавтобус с вахтовиками опрокинулся в кювет. Один погиб, двое выжили.

Всё случилось на трассе Стерлитамак — Архангельское, недалеко от деревни Русский Саскуль. Водитель Peugeot Boxer вёз двоих вахтовиков домой после смены, сообщает портал "Подслушано Красноусольский", ссылаясь на сообщение ГАИ по РБ.

Что именно пошло не так — пока неизвестно. Микроавтобус вдруг начал вилять по дороге, а потом оказался в кювете. Для одного из пассажиров, мужчины 56 лет, эта поездка стала последней.

На месте уже работают следователи — разбираются, что это было: уснул водитель, техника подвела или что-то ещё.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Гафурийский район происшествия аварии
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