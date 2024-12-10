В Гафурийском районе Башкирии перевернулся автобус с вахтовиками, один из них погиб
23:06, 10 дек 2024
10 декабря в Гафурийском районе Башкирии произошло ДТП — микроавтобус с вахтовиками опрокинулся в кювет. Один погиб, двое выжили.
Всё случилось на трассе Стерлитамак — Архангельское, недалеко от деревни Русский Саскуль. Водитель Peugeot Boxer вёз двоих вахтовиков домой после смены, сообщает портал "Подслушано Красноусольский", ссылаясь на сообщение ГАИ по РБ.
Что именно пошло не так — пока неизвестно. Микроавтобус вдруг начал вилять по дороге, а потом оказался в кювете. Для одного из пассажиров, мужчины 56 лет, эта поездка стала последней.
На месте уже работают следователи — разбираются, что это было: уснул водитель, техника подвела или что-то ещё.
- Ранее мы писали о том, что в селе Табынское учитель избил школьника линейкой.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Бураевском районе Башкирии лоб в лоб столкнулись Geely и JAC, погиб водитель
Происшествия в Башкирии
Автомобиль с детьми вылетел в кювет на трассе в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии пьяная поездка с друзьями закончилась страшным ДТП
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Башкирии от столкновения фуры с микроавтобусом погибли три человека