Уснул перед телевизором: в Бураево погиб мужчина при пожаре в квартире
23:15, 10 дек 2024
10 декабря в башкирском Бураево случилось то, о чем постоянно предупреждают спасатели. Мужчина уснул перед включенным телевизором в своей квартире в многоэтажке — и больше не проснулся, сообщили порталу "Подслушано в Бураево" в ГУ МЧС по РБ.
Всё произошло очень быстро: телевизор загорелся, пока хозяин спал. Едкий дым заполнил помещение. Спасатели, примчавшиеся на вызов, вытащили 53-летнего мужчину из огня, но было уже поздно — врачи только развели руками.
По данным экспертов, погибшему хватило всего нескольких вдохов ядовитого дыма. Сейчас в квартире работают дознаватели МЧС и оперативники — выясняют все обстоятельства трагедии.
- Ранее мы писали о том, что в районном центре Бураевского района в сгоревшем доме обнаружили труп женщины.
Читайте также:Житель Уфы сжёг дом вместе с женой ради новой квартиры
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В деревне Вавилово под Уфой сгорел частный дом: есть жертвы
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в результате пожара погиб пенсионер
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии произошло жестокое убийство: мужчина расправился с возлюбленной в съемной квартире
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб мужчина, надышавшийся угарным газом