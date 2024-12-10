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Уснул перед телевизором: в Бураево погиб мужчина при пожаре в квартире

Уснул перед телевизором: в Бураево погиб мужчина при пожаре в квартире

23:15, 10 дек 2024

10 декабря в башкирском Бураево случилось то, о чем постоянно предупреждают спасатели. Мужчина уснул перед включенным телевизором в своей квартире в многоэтажке — и больше не проснулся, сообщили порталу "Подслушано в Бураево" в ГУ МЧС по РБ.

Всё произошло очень быстро: телевизор загорелся, пока хозяин спал. Едкий дым заполнил помещение. Спасатели, примчавшиеся на вызов, вытащили 53-летнего мужчину из огня, но было уже поздно — врачи только развели руками.

По данным экспертов, погибшему хватило всего нескольких вдохов ядовитого дыма. Сейчас в квартире работают дознаватели МЧС и оперативники — выясняют все обстоятельства трагедии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Бураево пожар
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