Под Уфой легковушка влетела в стоящую фуру
23:24, 10 дек 2024
В Башкирии, 10 декабря, произошло смертельное ДТП — легковой автомобиль на полном ходу врезался в припаркованную на трассе фуру. За рулём «одиннадцатой» находился 60-летний мужчина, сообщили ГАИ по РБ порталу "Происшествия в Башкирии".
Авария случилась вечером на трассе Уфа-Оренбург. На 15-м километре водитель ВАЗ-2111 не заметил стоящий большегруз Volvo. Прибывшие медики уже ничем не смогли помочь — пострадавший скончался в реанимобиле.
На месте аварии до сих пор работают оперативные службы. Выясняются все обстоятельства случившегося. По предварительной версии, ВАЗ двигался из Уфы в сторону Москвы.
- Ранее под Уфой пенсионер погиб под колёсами китайского авто.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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