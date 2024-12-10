Под Уфой легковушка влетела в стоящую фуру

23:24, 10 дек 2024

В Башкирии, 10 декабря, произошло смертельное ДТП — легковой автомобиль на полном ходу врезался в припаркованную на трассе фуру. За рулём «одиннадцатой» находился 60-летний мужчина, сообщили ГАИ по РБ порталу "Происшествия в Башкирии".

Авария случилась вечером на трассе Уфа-Оренбург. На 15-м километре водитель ВАЗ-2111 не заметил стоящий большегруз Volvo. Прибывшие медики уже ничем не смогли помочь — пострадавший скончался в реанимобиле.

На месте аварии до сих пор работают оперативные службы. Выясняются все обстоятельства случившегося. По предварительной версии, ВАЗ двигался из Уфы в сторону Москвы.

Ранее под Уфой пенсионер погиб под колёсами китайского авто.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ