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Школьник из Уфы пропал после уроков

Школьник из Уфы пропал после уроков

09:46, 11 дек 2024

15-летний Арсений Колбин пропал в Уфе при странных обстоятельствах. После окончания занятий 10 декабря парень должен был вернуться домой, но так и не появился, сообщает портал "Происшествия в Уфе". Тревогу забили родители, которые сразу обратились к волонтёрам «БашРегионСпас».

Что известно о пропавшем:
Подростку 15 лет, его рост составляет 160 см. Телосложение худощавое, короткая стрижка, светло-русые волосы. Парень был одет в длинный тёмно-синий пуховик и школьную форму такого же цвета. На ногах — белые кроссовки. Особая примета — шапка с надписью «Лыжня России 2017» в цветах российского флага.

Поисковики и полиция просят всех, кто видел Арсения или знает, где он может находиться, срочно сообщить по телефонам: 112 или 8-937-3-102-112.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа поиск
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