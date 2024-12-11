В Башкирии пассажиры рейса Уфа-Пхукет застряли в аэропорту на двое суток
09:59, 11 дек 2024
В уфимском аэропорту произошла масштабная заминка с туристическим рейсом. Сотни путешественников, мечтавших о теплых тайских пляжах, вместо этого провели почти двое суток в ожидании вылета.
Рейс авиакомпании Azur Air должен был отправиться в Пхукет еще 9 декабря. Отпускники уже представляли себя на берегу Андаманского моря, но планам не суждено было сбыться вовремя. Перевозчик хранил молчание о причинах задержки, оставив пассажиров в информационном вакууме.
По данным табло аэропорта, вылет перенесли на раннее утро 11 декабря. К счастью для измученных ожиданием туристов, развязка наступила — борт поднялся в воздух в 6 утра и взял курс на Таиланд.
- Ранее самолет из Таиланда приземлился в Уфе с отказавшим двигателем.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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