Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Ишимбае поймали пьяного подростка за рулём угнанной машины

В Ишимбае поймали пьяного подростка за рулём угнанной машины

10:04, 11 дек 2024

В башкирском Ишимбае патруль ДПС остановил автомобиль ВАЗ-2110, за рулём которого обнаружили нетрезвого подростка. Юный гонщик даже не пытался уходить от погони — послушно притормозил по первому требованию инспекторов, сообщает портал "Подслушано Ишимбай", ссылаясь на сводки ГАИ по РБ.

Когда полицейские попросили показать права, парень занервничал. И было отчего — кроме отсутствия водительского удостоверения, от него ещё и крепко пахло алкоголем.

Выяснилось, что машину он взял без спроса. Родителям наплёл историю про ночёвку у друзей, а сам умыкнул ключи и отправился колесить по ночному городу. Теперь делом займётся комиссия по делам несовершеннолетних, а родителям придётся отвечать за проделки сына перед законом.

  • Ранее мы писали о том, что пара сожителей из Ишимбая превратила квартиру в наркопритон.
Под Уфой легковушка влетела в стоящую фуру

Читайте также:

Под Уфой легковушка влетела в стоящую фуру
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Ишимбай
Читайте также

5 разбитых машин: в Уфе задержали пьяного водителя, устроившего погоню с полицейскими
Происшествия в Башкирии
5 разбитых машин: в Уфе задержали пьяного водителя, устроившего погоню с полицейскими
В Башкирии несовершеннолетний накопил на машину и катался по селу без прав
Происшествия в Башкирии
В Башкирии несовершеннолетний накопил на машину и катался по селу без прав
В Башкирии задержали подростка, который перевозил пассажиров на крыше автомобиля
Происшествия в Башкирии
В Башкирии задержали подростка, который перевозил пассажиров на крыше автомобиля
В Ишимбае на берегу реки Белой найден мертвый подросток
Происшествия в Башкирии
В Ишимбае на берегу реки Белой найден мертвый подросток


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok