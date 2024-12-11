В Ишимбае поймали пьяного подростка за рулём угнанной машины

10:04, 11 дек 2024

В башкирском Ишимбае патруль ДПС остановил автомобиль ВАЗ-2110, за рулём которого обнаружили нетрезвого подростка. Юный гонщик даже не пытался уходить от погони — послушно притормозил по первому требованию инспекторов, сообщает портал "Подслушано Ишимбай", ссылаясь на сводки ГАИ по РБ.

Когда полицейские попросили показать права, парень занервничал. И было отчего — кроме отсутствия водительского удостоверения, от него ещё и крепко пахло алкоголем.

Выяснилось, что машину он взял без спроса. Родителям наплёл историю про ночёвку у друзей, а сам умыкнул ключи и отправился колесить по ночному городу. Теперь делом займётся комиссия по делам несовершеннолетних, а родителям придётся отвечать за проделки сына перед законом.

Ранее мы писали о том, что пара сожителей из Ишимбая превратила квартиру в наркопритон.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ