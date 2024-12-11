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В исправительной колонии Салавата загорелась пилорама

В исправительной колонии Салавата загорелась пилорама

19:11, 11 дек 2024

В башкирской ИК-4 в Салавате загорелась пилорама в промзоне. Колония находится на трассе Уфа-Оренбург, в 152 километрах от столицы республики, сообщает портал "Новости Салавата".

Огонь вспыхнул в производственном секторе, где заключенные делают бочки и металлические барабаны. Всех, кто находился рядом с очагом возгорания, быстро вывели. Пострадавших нет.

На место прибыли пожарные расчёты и замначальника прокуратуры по надзору за колониями Ринат Вахитов. Площадь пожара пока держат в секрете.

Колония в Салавате — особенная. Здесь есть зоны всех режимов: от общего до особого. Плюс СИЗО и единственный в Башкирии центр реабилитации для осуждённых. Всего может вместить почти тысячу постояльцев. Руководит всем этим хозяйством с 2022 года Владислав Розум.

Сейчас пожарные заливают огонь, а начальство считает убытки.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: прокуратура РБ
Видео: Мэш Батащ
Теги: Салават пожар
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