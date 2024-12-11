В исправительной колонии Салавата загорелась пилорама
19:11, 11 дек 2024
В башкирской ИК-4 в Салавате загорелась пилорама в промзоне. Колония находится на трассе Уфа-Оренбург, в 152 километрах от столицы республики, сообщает портал "Новости Салавата".
Огонь вспыхнул в производственном секторе, где заключенные делают бочки и металлические барабаны. Всех, кто находился рядом с очагом возгорания, быстро вывели. Пострадавших нет.
На место прибыли пожарные расчёты и замначальника прокуратуры по надзору за колониями Ринат Вахитов. Площадь пожара пока держат в секрете.
Колония в Салавате — особенная. Здесь есть зоны всех режимов: от общего до особого. Плюс СИЗО и единственный в Башкирии центр реабилитации для осуждённых. Всего может вместить почти тысячу постояльцев. Руководит всем этим хозяйством с 2022 года Владислав Розум.
Сейчас пожарные заливают огонь, а начальство считает убытки.
- Ранее мы писали о том, что в Салавате водителя самосвала насмерть придавило щебнем.