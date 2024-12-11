Беспомощный инвалид погиб при пожаре в частном доме в Уфе

19:21, 11 дек 2024

В частном секторе Уфы случилась трагедия — в своём доме заживо сгорел мужчина-инвалид. Всё произошло в микрорайоне Чесноковка — там загорелся одноэтажный дом, сообщает портал "Новости Уфы".

По данным наших источников в МЧС, погибший не мог самостоятельно передвигаться. Когда начался пожар, у него просто не было шансов спастись.

Что стало причиной возгорания? По предварительной версии — злополучный электрообогреватель. В доме уже было электрическое отопление, но хозяин решил использовать дополнительный обогреватель. Роковое решение — произошло короткое замыкание.

На место оперативно прибыли пожарные расчёты, но спасти человека уже не удалось. Огонь потушили бойцы муниципальной пожарной охраны.

Ранее в Уфе разгорелся скандал из-за нового снегоплавильного пункта.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ