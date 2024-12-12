Уфимец сорвался с 7 этажа, пытаясь сбежать по простыням

10:00, 12 дек 2024

В Уфе местный житель решил устроить побег из многоэтажки в стиле голливудских фильмов, но что-то пошло не так, сообщает портал "Подслушано Уфа".

Инцидент произошел сегодня около трех часов ночи возле дома 53 по улице Карла Маркса. Мужчина соорудил импровизированный канат из простыней и начал спуск с седьмого этажа. Добравшись до шестого, горе-альпинист внезапно рухнул вниз — самодельная страховка подвела в самый неподходящий момент.

По счастливой случайности, падение смягчила крыша двухэтажного гаража. Прибывшие на место спасатели сняли пострадавшего с импровизированной посадочной площадки и передали медикам. Сейчас экстремал находится в больнице.

Что толкнуло мужчину на столь отчаянный шаг среди ночи — остается загадкой. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее беспомощный инвалид погиб при пожаре в частном доме в Уфе.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы