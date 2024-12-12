Нетрезвый водитель устроил аварию на улице Цюрупы в Уфе

10:08, 12 дек 2024

Ночной заезд на ВАЗ-2109, 11 декабря, закончился больницей для 23-летнего уфимца. Парень разогнался по улице Цюрупы в Уфе и влетел в стоящий на светофоре Renault Logan, сообщает портал "БашДТП".

Медики диагностировали у лихача травму головы. Но это оказалось не самой большой его проблемой — алкотестер показал 1,321 промилле. Теперь горе-водителю грозит лишение прав и крупный штраф.

"Девяносто девятую" уже эвакуировали на штрафстоянку, а её владельцу придётся объясняться с правоохранителями. Начато административное расследование.

Водитель Логана не пострадал. А вот пьяному гонщику после оказания первой помощи пришлось отправиться домой пешком — и готовиться к серьёзным последствиям своей ночной выходки.

Ранее житель Уфы сорвался с 7 этажа, пытаясь сбежать по простыням.

Читайте также: Под Уфой легковушка влетела в стоящую фуру

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по Уфе