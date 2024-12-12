Нетрезвый водитель устроил аварию на улице Цюрупы в Уфе
10:08, 12 дек 2024
Ночной заезд на ВАЗ-2109, 11 декабря, закончился больницей для 23-летнего уфимца. Парень разогнался по улице Цюрупы в Уфе и влетел в стоящий на светофоре Renault Logan, сообщает портал "БашДТП".
Медики диагностировали у лихача травму головы. Но это оказалось не самой большой его проблемой — алкотестер показал 1,321 промилле. Теперь горе-водителю грозит лишение прав и крупный штраф.
"Девяносто девятую" уже эвакуировали на штрафстоянку, а её владельцу придётся объясняться с правоохранителями. Начато административное расследование.
Водитель Логана не пострадал. А вот пьяному гонщику после оказания первой помощи пришлось отправиться домой пешком — и готовиться к серьёзным последствиям своей ночной выходки.
- Ранее житель Уфы сорвался с 7 этажа, пытаясь сбежать по простыням.
Читайте также:Под Уфой легковушка влетела в стоящую фуру
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе водитель сбил во дворе 8-летнего ребенка
Происшествия в Башкирии
Не получилось скрыться: в Уфе пьяный водитель повредил две машины на парковке, но бдительные жильцы его сдали
Происшествия в Башкирии
В Уфе в ДТП со встречной иномаркой пострадал водитель мотоцикла
Происшествия в Башкирии
В Уфе из поликлиники эвакуировали 50 человек