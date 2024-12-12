В Уфе сварщик пострадал от возгорания спецодежды

12:08, 12 дек 2024

Несчастный случай произошел в уфимской компании «Автомастер». 35-летний сварщик оказался в больнице после того, как на нем вспыхнула рабочая одежда во время проведения сварочных работ в цеху, пишет портал "Новости Уфы и Башкортостана".

Инцидент случился 10 декабря — спецовка на работнике загорелась прямо во время выполнения заказа. Пострадавшего экстренно доставили в городскую больницу № 18.

Гострудинспекция Башкирии уже начала расследование происшествия. Специалисты выясняют, что именно привело к возгоранию и были ли нарушены правила безопасности.

«Автомастер» — не маленькая контора. Компания, которой руководит Рафаил Юсупов, работает в Уфе с 2019 года. Занимается ремонтом машин и в прошлом году заработала больше 160 миллионов рублей. Половину этой суммы составила чистая прибыль.

Ранее нетрезвый водитель устроил аварию на улице Цюрупы в Уфе.

Автор: Семен Подгорный