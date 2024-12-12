Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Кушнаренковском районе Башкирии свекловоз спровоцировал массовую аварию

В Кушнаренковском районе Башкирии свекловоз спровоцировал массовую аварию

21:11, 12 дек 2024

12 декабря случилась массовая авария в Кушнаренковском районе — один погибший, две женщины в больнице. Всё началось с КамАЗа, который вёз свёклу, сообщила республиканская ГАИ порталу "Новости Кушнаренково сегодня".

ДТП произошло на трассе Р-240. КамАЗ, гружённый свёклой, внезапно потерял управление и перевернулся прямо посреди дороги. Водители, ехавшие следом, пытались экстренно тормозить, но избежать столкновения не удалось.

На одной полосе Volvo резко затормозил, и в него влетел Hyundai Solaris. На встречке история повторилась — грузовик MAN остановился, а Land Cruiser на полном ходу въехал в него. Водитель внедорожника погиб на месте.

Две пассажирки легковушек получили травмы — их срочно доставили в больницу. На месте работают экстренные службы.

  • Ранее в Кушнаренковском районе Башкирии простились с бойцом СВО Данисом Латыповым.
Нетрезвый водитель устроил аварию на улице Цюрупы в Уфе

Читайте также:

Нетрезвый водитель устроил аварию на улице Цюрупы в Уфе
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Кушнаренковский район аварии
Читайте также

Под Уфой легковушка влетела в стоящую фуру
Происшествия в Башкирии
Под Уфой легковушка влетела в стоящую фуру
Смертельное ДТП под Орском унесло жизни троих взрослых и ребенка из Башкирии
Происшествия в Башкирии
Смертельное ДТП под Орском унесло жизни троих взрослых и ребенка из Башкирии
В Кушнаренковском районе произошло тройное ДТП
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Кушнаренковском районе произошло тройное ДТП
Гибель людей на трассе Москва - Уфа спровоцировала женщина-врач
Общество в Башкирии
Гибель людей на трассе Москва - Уфа спровоцировала женщина-врач


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok