В Кушнаренковском районе Башкирии свекловоз спровоцировал массовую аварию

21:11, 12 дек 2024

12 декабря случилась массовая авария в Кушнаренковском районе — один погибший, две женщины в больнице. Всё началось с КамАЗа, который вёз свёклу, сообщила республиканская ГАИ порталу "Новости Кушнаренково сегодня".

ДТП произошло на трассе Р-240. КамАЗ, гружённый свёклой, внезапно потерял управление и перевернулся прямо посреди дороги. Водители, ехавшие следом, пытались экстренно тормозить, но избежать столкновения не удалось.

На одной полосе Volvo резко затормозил, и в него влетел Hyundai Solaris. На встречке история повторилась — грузовик MAN остановился, а Land Cruiser на полном ходу въехал в него. Водитель внедорожника погиб на месте.

Две пассажирки легковушек получили травмы — их срочно доставили в больницу. На месте работают экстренные службы.

Ранее в Кушнаренковском районе Башкирии простились с бойцом СВО Данисом Латыповым.

Читайте также: Нетрезвый водитель устроил аварию на улице Цюрупы в Уфе

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ