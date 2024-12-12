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Заказное убийство экс-мэра Уфы Сергея Грекова предотвратили инсценировкой его смерти

Заказное убийство экс-мэра Уфы Сергея Грекова предотвратили инсценировкой его смерти

21:36, 12 дек 2024

В Башкирии местный житель хотел расправиться с бывшим мэром Уфы Сергеем Грековым. Заказчик был уверен, что именно экс-чиновник виноват в смерти его брата. Но что-то пошло не так, сообщает портал "Новости Уфы и Башкирии".

Житель Ишимбая решил разобраться с Грековым по-взрослому. Нашёл исполнителя с криминальным прошлым, дал ему пистолет и пообещал 200 тысяч рублей за работу. Только киллер оказался не промах — сразу потопал к операм.

Полицейские решили разыграть целый спектакль. Пока заказчик ждал новостей в Ишимбае, опера в Москве устроили постановочную фотосессию с "трупом" Грекова. Исполнитель скинул фото заказчику — мол, дело сделано.

Радость длилась недолго. Как только заказчик увидел "доказательства", его тут же приняли бойцы Росгвардии. На допросе мужчина во всём сознался.

Следователи проверили историю про брата заказчика — оказалось, никакого криминала в его смерти не было. Теперь незадачливому мстителю светит статья за покушение на заказное убийство и незаконное хранение оружия.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Ирина Волк / Telegram
Теги: Уфа
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