В Стерлитамаке школьник избил своего одноклассника вымогая крупную сумму денег

21:44, 12 дек 2024

В одной из школ Стерлитамака старшеклассники избивали младшего школьника и вымогали у него 15 000 рублей. Местный правозащитник Дмитрий Черкасов слил в сеть видео с избиением и поднял шум, сообщает портал "Новости Стерлитамака".

На кадрах — жесть полная. Прямо в классе один из учеников избивает другого, и, судя по заявлению в СК, такие "уроки" продолжались не один день. Жертву систематически унижали и требовали деньги.

Прокуратура Башкирии уже взяла дело на карандаш. Будут копать глубоко: как довели до такого беспредела, почему учителя проморгали, и кто ответит за травлю подростка.

Ранее школьный пранк в Стерлитамаке закончился уголовкой.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео