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В Кармаскалинском районе Башкирии молодая автоледи с пассажиром врезалась в столб

В Кармаскалинском районе Башкирии молодая автоледи с пассажиром врезалась в столб

23:07, 12 дек 2024

Жёсткое ДТП случилось вечером,12 декабря, у деревни Новомусино в Кармаскалинском районе Башкирии. Молодая автоледи за рулём Лады Гранты не вписалась в поворот и на полном ходу влетела в столб, сообщает портал "Новости Кармаскалы".

В салоне находился 25-летний парень. Обоих зажало в искорёженном металле — пришлось вызывать спасателей. Те быстро приехали на место, разрезали авто и достали пострадавших.

На месте работали экстренные службы: спасатели, пожарные, медики и полиция. Пострадавших передали врачам скорой.

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды. В ГИБДД просят водителей быть внимательнее и не гнать.

  • Ранее в Кармаскалинском районе семейные посиделки переросли в поножовщину.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба Госкомитета по ЧС РБ
Теги: Кармаскалинский район аварии
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