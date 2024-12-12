В Кармаскалинском районе Башкирии молодая автоледи с пассажиром врезалась в столб
23:07, 12 дек 2024
Жёсткое ДТП случилось вечером,12 декабря, у деревни Новомусино в Кармаскалинском районе Башкирии. Молодая автоледи за рулём Лады Гранты не вписалась в поворот и на полном ходу влетела в столб, сообщает портал "Новости Кармаскалы".
В салоне находился 25-летний парень. Обоих зажало в искорёженном металле — пришлось вызывать спасателей. Те быстро приехали на место, разрезали авто и достали пострадавших.
На месте работали экстренные службы: спасатели, пожарные, медики и полиция. Пострадавших передали врачам скорой.
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды. В ГИБДД просят водителей быть внимательнее и не гнать.
- Ранее в Кармаскалинском районе семейные посиделки переросли в поножовщину.
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба Госкомитета по ЧС РБ
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