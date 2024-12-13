В Башкирии на трассе Уфа-Бирск-Янаул в лобовом ДТП с грузовиком погиб молодой водитель
09:49, 13 дек 2024
Массивный грузовик и ВАЗ-2112 не поделили дорогу на трассе Уфа-Бирск-Янаул. Всё случилось недалеко от Благовещенска — двенадцатая решила поиграть в шашки и вылетела на встречку, сообщает портал "Новости Благовещенск РБ", ссылаясь на МЧС по РБ.
Исход был предсказуем: от столкновения с многотонной махиной отечественный автомобиль снесло в кювет как пушинку. За рулём находился молодой парень — ему было всего 26.
Прибывшим спасателям пришлось доставать тело погибшего водителя с помощью спецтехники — машину серьёзно покорёжило. Дальнобойщик тоже съехал в кювет, но отделался лёгким испугом. Медики осмотрели его на месте — госпитализация не потребовалась.
- Ранее мы писали о том, что в Благовещенске разыскивают вандалов, повредивших городскую стелу.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Видео: МЧС по РБ
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