В Аургазинском районе Башкирии пенсионер утонул на глазах у школьников

14:28, 13 дек 2024

Жуткая история произошла в Аургазинском районе Башкирии — пожилой сельчанин решил набрать воды из реки и поплатился жизнью. Трагедию своими глазами увидели дети, возвращавшиеся с уроков, сообщает портал "Подслушано Толбазы", ссылаясь на Госкомитет РБ по ЧС.

Роковой поход за водой 66-летний местный житель совершил 12 декабря. Он пришел к реке с ведром, но тонкий декабрьский лед предательски треснул под ногами.

Отчаянные крики тонущего человека услышали трое школьников. Они бросились на помощь, но было поздно — пенсионер уже скрылся под водой. Прибывшие водолазы смогли достать тело погибшего только на следующий день.

Ранее мы писали о том, что авария на водопроводе оставила без воды 17 сел в Аургпазинском районе Башкирии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС