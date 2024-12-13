В Аургазинском районе Башкирии пенсионер утонул на глазах у школьников
14:28, 13 дек 2024
Жуткая история произошла в Аургазинском районе Башкирии — пожилой сельчанин решил набрать воды из реки и поплатился жизнью. Трагедию своими глазами увидели дети, возвращавшиеся с уроков, сообщает портал "Подслушано Толбазы", ссылаясь на Госкомитет РБ по ЧС.
Роковой поход за водой 66-летний местный житель совершил 12 декабря. Он пришел к реке с ведром, но тонкий декабрьский лед предательски треснул под ногами.
Отчаянные крики тонущего человека услышали трое школьников. Они бросились на помощь, но было поздно — пенсионер уже скрылся под водой. Прибывшие водолазы смогли достать тело погибшего только на следующий день.
- Ранее мы писали о том, что авария на водопроводе оставила без воды 17 сел в Аургпазинском районе Башкирии.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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