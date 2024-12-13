Авария под Уфой: в столкновении «Лады Гранта» и «Хендай» погибла пассажирка

14:45, 13 дек 2024

13 декабря на трассе Уфа - Иглино под Уфой произошла смертельная авария. Происшествие случилось ранним утром в четырёх километрах от столицы Башкирии. Легковушка вылетела на «встречку».

За рулём "Гранты" был 35-летний водитель. По какой-то причине он не удержал автомобиль в своей полосе и на полном ходу врезался в "Хендай Туссон". Иномаркой управлял 42-летний мужчина.

Пассажирка отечественного авто скончалась на месте. Сейчас полиция выясняет все детали произошедшего. На месте работают оперативники и следователи.

Ранее мы писали о том, что под Уфой легковушка влетела в стоящую фуру.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ