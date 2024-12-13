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Авария под Уфой: в столкновении «Лады Гранта» и «Хендай» погибла пассажирка

Авария под Уфой: в столкновении «Лады Гранта» и «Хендай» погибла пассажирка

14:45, 13 дек 2024

13 декабря на трассе Уфа - Иглино под Уфой произошла смертельная авария. Происшествие случилось ранним утром в четырёх километрах от столицы Башкирии. Легковушка вылетела на «встречку».

За рулём "Гранты" был 35-летний водитель. По какой-то причине он не удержал автомобиль в своей полосе и на полном ходу врезался в "Хендай Туссон". Иномаркой управлял 42-летний мужчина.

Пассажирка отечественного авто скончалась на месте. Сейчас полиция выясняет все детали произошедшего. На месте работают оперативники и следователи.

В Башкирии на трассе Уфа-Бирск-Янаул в лобовом ДТП с грузовиком погиб молодой водитель

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфимский район аварии
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