Авария под Уфой: в столкновении «Лады Гранта» и «Хендай» погибла пассажирка
14:45, 13 дек 2024
13 декабря на трассе Уфа - Иглино под Уфой произошла смертельная авария. Происшествие случилось ранним утром в четырёх километрах от столицы Башкирии. Легковушка вылетела на «встречку».
За рулём "Гранты" был 35-летний водитель. По какой-то причине он не удержал автомобиль в своей полосе и на полном ходу врезался в "Хендай Туссон". Иномаркой управлял 42-летний мужчина.
Пассажирка отечественного авто скончалась на месте. Сейчас полиция выясняет все детали произошедшего. На месте работают оперативники и следователи.
- Ранее мы писали о том, что под Уфой легковушка влетела в стоящую фуру.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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