В страшную аварию попали две иномарки в центре Уфы, погибла пассажирка

22:51, 13 дек 2024

В пятницу, 13 октября, на проспекте Октября, 192 в Уфе не разминулись Toyota Corolla и Opel Insignia — от мощного удара одну из машин буквально смяло. В железном капкане оказались люди, сообщает портал "Новости Уфы", ссылаясь на сводку происшествий МЧС по РБ.

На место аварии прибыли спасатели МЧС и медики. Пришлось применять спецтехнику, чтобы вытащить зажатых в покорёженном автомобиле пострадавших.

Несмотря на все усилия врачей, пассажирку Toyota спасти не удалось — от полученных травм она скончалась прямо на месте. Водителей обеих машин срочно доставили в больницу.

Сейчас на месте работают правоохранители — выясняют, кто не справился с управлением на вечерней дороге. Полиция начала проверку.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ

Видео: ГИБДД по РБ