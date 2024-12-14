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Двое детей погибли при пожаре в Абзелиловском районе Башкирии

Двое детей погибли при пожаре в Абзелиловском районе Башкирии

11:51, 14 дек 2024

14 декабря, в селе Аскарово Абзелиловского района Башкирии загорелся частный дом — погибли 9-летний мальчик и его 10-летняя сестра. Огонь охватил бревенчатое строение, где жила многодетная семья, всего за считанные минуты, сообщает портал "Подслушано Аскарово", ссылаясь на сводку МЧС по РБ.

Когда на место примчались пожарные, пламя уже вовсю бушевало внутри. Спасатели бросились тушить пожар — на борьбу с огнем выехали 6 машин и 17 бойцов МЧС.

Самому младшему ребенку, трехлетнему малышу, чудом удалось спастись. Родители получили серьезные травмы: у матери (31 год) — резаные раны предплечья и бедра, отец (41 год) с тяжелыми ожогами 2-3 степени сейчас находится в реанимации.

Огонь успел охватить 45 квадратных метров дома, прежде чем его удалось потушить. На месте работает оперативная группа — следователи и эксперты выясняют, что привело к страшной трагедии. Начальник республиканского МЧС Марат Латыпов взял ситуацию под личный контроль.

Беспомощный инвалид погиб при пожаре в частном доме в Уфе

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Беспомощный инвалид погиб при пожаре в частном доме в Уфе
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Абзелиловский район пожар
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