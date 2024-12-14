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В Абзелиловском районе Башкирии в чулане нашли тела брата и сестры

В Абзелиловском районе Башкирии в чулане нашли тела брата и сестры

13:27, 14 дек 2024

В селе Аскарово Абзелиловского района Башкирии произошла страшная трагедия — в пожаре погибли двое детей. 10-летняя девочка и её 9-летний брат пытались спастись от огня в чулане, но задохнулись от дыма.

Родители с младшим ребёнком успели вылезти через окно, когда дом уже полыхал. Трёхлетний малыш каким-то чудом не получил ни царапины, а вот взрослых увезли в больницу с травмами. Главу семьи поместили в реанимационное отделение.

Следователи выясняют, почему старшие дети не смогли выбраться из горящего дома и что стало причиной возгорания.

Двое детей погибли при пожаре в Абзелиловском районе Башкирии

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Двое детей погибли при пожаре в Абзелиловском районе Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Абзелиловский район пожар
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