В Абзелиловском районе Башкирии в чулане нашли тела брата и сестры

13:27, 14 дек 2024

В селе Аскарово Абзелиловского района Башкирии произошла страшная трагедия — в пожаре погибли двое детей. 10-летняя девочка и её 9-летний брат пытались спастись от огня в чулане, но задохнулись от дыма.

Родители с младшим ребёнком успели вылезти через окно, когда дом уже полыхал. Трёхлетний малыш каким-то чудом не получил ни царапины, а вот взрослых увезли в больницу с травмами. Главу семьи поместили в реанимационное отделение.

Следователи выясняют, почему старшие дети не смогли выбраться из горящего дома и что стало причиной возгорания.

Ранее мы писали о том, что в Абзелиловском районе перевернулся автомобиль скорой помощи: пострадали 2 человека.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ