Житель Учалов заживо сгорел в бане, где временно жил из-за проблем с отоплением
22:21, 15 дек 2024
Одинокий житель Учалов решил зимовать в бане — и поплатился жизнью. Его нашли на полу сгоревшей парилки сегодня утром, сообщает портал "Новости Учалы и Учалинского района", ссылаясь на информацию пресс-службы МЧС по РБ.
44-летний сельчанин остался без отопления в своём доме — он разморозил трубы с приходом холодов. Недолго думая, житель переехал в бревенчатую баню на участке. Там было теплее, но небезопаснее.
Огонь вспыхнул под утро. Пламя быстро перекинулось на соседний сарай. Спасатели примчались на вызов и потушили постройки, но мужчину спасти не удалось.
Следователи склоняются к версии, что погибший уснул с непотушенной сигаретой. Точную причину пожара установит экспертиза.
- Ранее мы писали о том, что в Учалах скончалась главный редактор местной газеты Фирдаус Ахмедьянова.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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