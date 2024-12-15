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Житель Учалов заживо сгорел в бане, где временно жил из-за проблем с отоплением

Житель Учалов заживо сгорел в бане, где временно жил из-за проблем с отоплением

22:21, 15 дек 2024

Одинокий житель Учалов решил зимовать в бане — и поплатился жизнью. Его нашли на полу сгоревшей парилки сегодня утром, сообщает портал "Новости Учалы и Учалинского района", ссылаясь на информацию пресс-службы МЧС по РБ.

44-летний сельчанин остался без отопления в своём доме — он разморозил трубы с приходом холодов. Недолго думая, житель переехал в бревенчатую баню на участке. Там было теплее, но небезопаснее.

Огонь вспыхнул под утро. Пламя быстро перекинулось на соседний сарай. Спасатели примчались на вызов и потушили постройки, но мужчину спасти не удалось.

Следователи склоняются к версии, что погибший уснул с непотушенной сигаретой. Точную причину пожара установит экспертиза.

  • Ранее мы писали о том, что в Учалах скончалась главный редактор местной газеты Фирдаус Ахмедьянова.
В Абзелиловском районе Башкирии в чулане нашли тела брата и сестры

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Учалы пожар
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