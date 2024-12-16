В Уфе пропала 15-летняя гимназистка Алина Магадеева
12:16, 16 дек 2024
Тревожные вести из столицы Башкирии — пропала воспитанница гимназии имени Рашита Гарипова в Уфе. 15-летняя Алина Магадеева отправилась на учебу и с тех пор о ней ничего не известно.
В последний раз девушку видели, когда она прощалась с близкими после выходных, проведённых в гостях у брата. Дальше след теряется — на занятиях она так и не появилась, в общежитие не вернулась.
"Это совершенно на неё не похоже", — делится тётя гимназистки Нафиса. "Алина всегда была домашним ребёнком, спокойным и ответственным. Постоянно держала связь с семьёй".
Сейчас правоохранительные органы ведут поиски пропавшей. Всех, кто владеет информацией о местонахождении Алины, просят незамедлительно сообщить по телефонам: 8-347-284-66-09 или 112.
- Ранее в центре Уфы в страшную аварию попали две иномарки, погибла пассажирка.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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