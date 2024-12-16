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18-летний лихач на "Фольксвагене" влетел в автобус на трассе в Стерлитамакском районе Башкирии

18-летний лихач на "Фольксвагене" влетел в автобус на трассе в Стерлитамакском районе Башкирии

12:29, 16 дек 2024

16 декабря опасный манёвр на трассе Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе Башкирии едва не обернулся трагедией. Молодой водитель «Фольксвагена» решил пойти на обгон, но не рассчитал — навстречу двигался «Форд Транзит» с пассажирами, сообщает портал "Подслушано Стерлитамак", ссылаясь на сводку ГАИ по РБ.

На 117-м километре произошло лобовое столкновение. За рулём легковушки находился 18-летний парень, который выскочил на «встречку». В автобусе на момент аварии находились водитель и двое пассажиров — он следовал вне маршрута.

Сильнее всех досталось «Джетте» — травмы получили водитель и его попутчик. Медики осматривают остальных участников ДТП. На месте работают оперативные службы, выясняя детали происшествия.

  • Ранее мы писали о том, что на территории муниципалитета в аварии с участием трех автомобилей погиб пассажир.
В страшную аварию попали две иномарки в центре Уфы, погибла пассажирка

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Стерлитамакский район аварии
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