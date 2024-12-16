В Иглинском районе Башкирии водитель легковушки заснул за рулём и столкнулся с фурой

14:22, 16 дек 2024

16 декабря на трассе М-5 в Иглинском районе Башкирии случилось серьёзное ДТП. Местный житель на "ВАЗ-2111" лоб в лоб столкнулся с многотонным МАНом. От легковушки осталась лишь груда покорёженного металла, сообщает портал "Новости Иглино", ссылаясь на информацию ГАИ по РБ.

44-летний водитель ВАЗа заснул на трассе ранним утром. Машина вылетела на встречку, где в этот момент двигался грузовик. Удар был такой силы, что у легковушки снесло крышу.

Водителя с травмами увезли в больницу. Просто чудо, что он остался жив после такого столкновения. ГИБДД начала разбираться в обстоятельствах аварии.

Ранее мы писали о том, что в Иглинском районе муж задушил жену и покончил с собой.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ