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В Иглинском районе Башкирии водитель легковушки заснул за рулём и столкнулся с фурой

В Иглинском районе Башкирии водитель легковушки заснул за рулём и столкнулся с фурой

14:22, 16 дек 2024

16 декабря на трассе М-5 в Иглинском районе Башкирии случилось серьёзное ДТП. Местный житель на "ВАЗ-2111" лоб в лоб столкнулся с многотонным МАНом. От легковушки осталась лишь груда покорёженного металла, сообщает портал "Новости Иглино", ссылаясь на информацию ГАИ по РБ.

44-летний водитель ВАЗа заснул на трассе ранним утром. Машина вылетела на встречку, где в этот момент двигался грузовик. Удар был такой силы, что у легковушки снесло крышу.

Водителя с травмами увезли в больницу. Просто чудо, что он остался жив после такого столкновения. ГИБДД начала разбираться в обстоятельствах аварии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Иглинский район аварии
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