Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Буздякском районе Башкирии водитель «Нивы» погиб в лобовом столкновении с «Рено»

В Буздякском районе Башкирии водитель «Нивы» погиб в лобовом столкновении с «Рено»

18:36, 16 дек 2024

16 декабря произошла жесткая авария на трассе Буздяк-Чекмагуш в Буздякском районе Башкирии — водитель «Нивы» не справился с управлением и вылетел на «встречку». Итог — один погибший, один раненый, сообщает портал "Подслушано в Буздяке", ссылаясь на сообщение республиканской Госавтоинспекции.

Всё случилось в понедельник утром на 22-м километре дороги. За рулём «Шевроле Нивы» был 66-летний мужчина. По какой-то причине он вылетел на полосу встречного движения, по которой в этот момент ехал «Рено Каптюр».

Водитель «Нивы» погиб прямо на месте. В «Рено» пострадал 54-летний пассажир — его увезли в больницу.

Сотрудники ГАИ работают на месте — выясняют, что заставило водителя «Нивы» выехать на встречку. Не исключено, что дело в гололёде или резком ухудшении самочувствия.

В Иглинском районе Башкирии водитель легковушки заснул за рулём и столкнулся с фурой

Читайте также:

В Иглинском районе Башкирии водитель легковушки заснул за рулём и столкнулся с фурой
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Буздякский район аварии
Читайте также

В Караидельском районе Башкирии молодой лихач на "Гранте" убил пенсионера
Происшествия в Башкирии
В Караидельском районе Башкирии молодой лихач на "Гранте" убил пенсионера
В Башкирии в аварии с участием грузовика погиб пассажир легковушки
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварии с участием грузовика погиб пассажир легковушки
Пешеход погиб под колесами «Лады Нивы» в Ишимбайском районе Башкирии
Происшествия в Башкирии
Пешеход погиб под колесами «Лады Нивы» в Ишимбайском районе Башкирии
В Башкирии в лобовом ДТП погиб водитель, пострадали 4 человека
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в лобовом ДТП погиб водитель, пострадали 4 человека


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok