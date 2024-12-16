В Буздякском районе Башкирии водитель «Нивы» погиб в лобовом столкновении с «Рено»

18:36, 16 дек 2024

16 декабря произошла жесткая авария на трассе Буздяк-Чекмагуш в Буздякском районе Башкирии — водитель «Нивы» не справился с управлением и вылетел на «встречку». Итог — один погибший, один раненый, сообщает портал "Подслушано в Буздяке", ссылаясь на сообщение республиканской Госавтоинспекции.

Всё случилось в понедельник утром на 22-м километре дороги. За рулём «Шевроле Нивы» был 66-летний мужчина. По какой-то причине он вылетел на полосу встречного движения, по которой в этот момент ехал «Рено Каптюр».

Водитель «Нивы» погиб прямо на месте. В «Рено» пострадал 54-летний пассажир — его увезли в больницу.

Сотрудники ГАИ работают на месте — выясняют, что заставило водителя «Нивы» выехать на встречку. Не исключено, что дело в гололёде или резком ухудшении самочувствия.

Ранее мы писали о том, что в Башкирии пожарные спасли человека из полыхающего ангара в Буздяке.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ