В Уфе из-за порывистого ветра рухнула новогодняя ёлка у дворца Орджоникидзе
18:46, 16 дек 2024
В Уфе новогодняя ёлка рухнула прямо у дворца Орджоникидзе — и продолжает светить гирляндами даже лёжа. Виновник — порывистый ветер, который разгулялся в Башкирии, сообщает портал "Новости Уфы и Башкортостана сегодня".
Местные власти уже подтвердили ЧП: «Ёлочка упала на площади Орджоникидзе. К счастью, никто не пострадал — разве что настроение испортилось», — сообщили в администрации района.
Самое эпичное — гирлянды продолжают работать, превратив поваленную красавицу в арт-объект. Но любоваться им небезопасно — синоптики предупреждают, что стихия только вошла во вкус.
МЧС уже бьёт во все колокола: ночью 17 декабря ждём снежный армагеддон. В меню: метель, заносы на дорогах, гололёд и ветер со скоростью до 21 м/с. В общем, держитесь там!
- Ранее мы писали, куда жаловаться на нечищеный снег в Уфе.
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Жители Уфы устроили посреди дороги разборки со стрельбой
Общество в Башкирии
В Архангельском районе Башкирии перед зданием администрации упала новогодняя елка
Общество в Башкирии
В Башкирию нагрянет тепло из субтропиков
Общество в Башкирии
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер