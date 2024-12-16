В Уфе из-за порывистого ветра рухнула новогодняя ёлка у дворца Орджоникидзе

18:46, 16 дек 2024

В Уфе новогодняя ёлка рухнула прямо у дворца Орджоникидзе — и продолжает светить гирляндами даже лёжа. Виновник — порывистый ветер, который разгулялся в Башкирии, сообщает портал "Новости Уфы и Башкортостана сегодня".

Местные власти уже подтвердили ЧП: «Ёлочка упала на площади Орджоникидзе. К счастью, никто не пострадал — разве что настроение испортилось», — сообщили в администрации района.

Самое эпичное — гирлянды продолжают работать, превратив поваленную красавицу в арт-объект. Но любоваться им небезопасно — синоптики предупреждают, что стихия только вошла во вкус.

МЧС уже бьёт во все колокола: ночью 17 декабря ждём снежный армагеддон. В меню: метель, заносы на дорогах, гололёд и ветер со скоростью до 21 м/с. В общем, держитесь там!

Ранее мы писали, куда жаловаться на нечищеный снег в Уфе.

Читайте также: В Архангельском районе Башкирии перед зданием администрации упала новогодняя елка

Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы