Тройное ДТП в Уфе: Hyundai спровоцировал аварию с двумя LADA

11:38, 17 дек 2024

В утренний час пик на улице Энергетиков в Уфе случилась массовая авария. Молодой водитель на Hyundai Accent устроил "боулинг" из отечественных авто — зацепил и "Ниву", и "Приору", сообщает "БашДТП".

Самый жёсткий удар пришёлся по "Ниве" — от столкновения она влетела прямо в электроопору. За рулём внедорожника находился 47-летний мужчина. Его забрали в больницу, подлечили и отпустили домой.

Всё случилось около 8 утра 16 декабря. Виновником аварии оказался 27-летний парень на корейской иномарке. Сейчас полицейские выясняют, что именно пошло не так в это морозное утро.

Ранее мы писали о том, что в Уфе из-за порывистого ветра рухнула новогодняя ёлка у дворца Орджоникидзе.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ