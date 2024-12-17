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Тройное ДТП в Уфе: Hyundai спровоцировал аварию с двумя LADA

Тройное ДТП в Уфе: Hyundai спровоцировал аварию с двумя LADA

11:38, 17 дек 2024

В утренний час пик на улице Энергетиков в Уфе случилась массовая авария. Молодой водитель на Hyundai Accent устроил "боулинг" из отечественных авто — зацепил и "Ниву", и "Приору", сообщает "БашДТП".

Самый жёсткий удар пришёлся по "Ниве" — от столкновения она влетела прямо в электроопору. За рулём внедорожника находился 47-летний мужчина. Его забрали в больницу, подлечили и отпустили домой.

Всё случилось около 8 утра 16 декабря. Виновником аварии оказался 27-летний парень на корейской иномарке. Сейчас полицейские выясняют, что именно пошло не так в это морозное утро.

В Буздякском районе Башкирии водитель «Нивы» погиб в лобовом столкновении с «Рено»

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа аварии
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