Тройное ДТП в Уфе: Hyundai спровоцировал аварию с двумя LADA
11:38, 17 дек 2024
В утренний час пик на улице Энергетиков в Уфе случилась массовая авария. Молодой водитель на Hyundai Accent устроил "боулинг" из отечественных авто — зацепил и "Ниву", и "Приору", сообщает "БашДТП".
Самый жёсткий удар пришёлся по "Ниве" — от столкновения она влетела прямо в электроопору. За рулём внедорожника находился 47-летний мужчина. Его забрали в больницу, подлечили и отпустили домой.
Всё случилось около 8 утра 16 декабря. Виновником аварии оказался 27-летний парень на корейской иномарке. Сейчас полицейские выясняют, что именно пошло не так в это морозное утро.
- Ранее мы писали о том, что в Уфе из-за порывистого ветра рухнула новогодняя ёлка у дворца Орджоникидзе.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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