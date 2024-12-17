В Уфе найдена мертвой пропавшая Алина Магадеева

14:16, 17 дек 2024

В Уфе поиски пропавшей ученицы Алины Магадеевой завершились трагическим известием. Камеры видеонаблюдения зафиксировали последние перемещения подростка 15 декабря — девочка шла в районе остановки "Школьная", после чего связь с ней оборвалась, сообщает портал "Последние новости Уфы и Башкортостана сегодня".

По данным источников, школьницу обнаружили без признаков жизни. Следователи рассматривают версию самостоятельного ухода из жизни как основную причину трагедии.

На месте работают правоохранительные органы, выясняются все детали произошедшего.

Ранее сообщалось о тройном ДТП в Уфе: Hyundai спровоцировал аварию с двумя LADA.

Автор: Семен Подгорный