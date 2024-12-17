В Уфе найдена мертвой пропавшая Алина Магадеева
14:16, 17 дек 2024
В Уфе поиски пропавшей ученицы Алины Магадеевой завершились трагическим известием. Камеры видеонаблюдения зафиксировали последние перемещения подростка 15 декабря — девочка шла в районе остановки "Школьная", после чего связь с ней оборвалась, сообщает портал "Последние новости Уфы и Башкортостана сегодня".
По данным источников, школьницу обнаружили без признаков жизни. Следователи рассматривают версию самостоятельного ухода из жизни как основную причину трагедии.
На месте работают правоохранительные органы, выясняются все детали произошедшего.
- Ранее сообщалось о тройном ДТП в Уфе: Hyundai спровоцировал аварию с двумя LADA.
Автор: Семен Подгорный
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