В Куюргазинском районе Башкирии дотла сгорел дом многодетного участника СВО

14:36, 17 дек 2024

В Куюргазинском районе Башкирии огонь оставил без дома семью военнослужащего с семью детьми. ЧП случилось в селе Молоканово — там полыхнул частный дом, где проживала супруга участника СВО с детьми, сообщает портал "Подслушано в Ермолаево".

Пламя охватило жилище ночью — спящих домочадцев разбудил едкий дым. Мать успела вывести всех семерых детей на улицу. От жилища остались лишь головешки.

По предварительным данным, причиной возгорания стала оставленная зажженной свеча — в тот вечер село погрузилось во тьму из-за разгулявшейся метели. Отец семейства находится в зоне СВО, последняя весточка от него приходила в октябре.

Сейчас погорельцы нашли временный приют у родных. Односельчане уже начали сбор средств для помощи пострадавшей семье.

Ранее мы писали о том, что в Куюргазинском районе простились с участником СВО Александром Локтионовым.

Автор: Семен Подгорный