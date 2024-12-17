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В Уфе водитель самосвала получил удар током во время мойки машины

В Уфе водитель самосвала получил удар током во время мойки машины

18:25, 17 дек 2024

Водитель самосвала получил мощный удар током, когда решил помыть машину после рабочего дня. ЧП случилось на автомойке в Уфе, сообщает портал "Последние новости Башкортостана".

39-летний работник «Башкиравтодора» даже не подозревал, чем обернется обычное мытье грузовика. Отвёз щебень, заехал на мойку — дело привычное. Но в этот раз что-то пошло не так: кузов предательски пополз вверх и зацепил высоковольтную линию.

Провода не выдержали — оборвались. Мужчину ударило током так, что очевидцы в ужасе вызвали скорую. Медики с места происшествия увезли пострадавшего в 18-ю больницу с серьёзными ожогами.

Сейчас в «Ремстройдормаше» (это филиал «Башкиравтодора») переживают за коллегу, а трудинспекция уже начала расследование.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа несчастный случай
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