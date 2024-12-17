Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Автобус с 18 пассажирами вылетел в кювет на трассе Уфа-Оренбург под Кумертау

Автобус с 18 пассажирами вылетел в кювет на трассе Уфа-Оренбург под Кумертау

22:09, 17 дек 2024

Водитель рейсового автобуса застрял на трассе под Кумертау. ЧП случилось на 226-м километре дороги Уфа-Оренбург — транспортное средство съехало с трассы и увязло в сугробе, сообщает портал "Подслушано Кумертау", ссылаясь на данные республиканской ГАИ.

В салоне находились 18 пассажиров — они отделались лёгким испугом. А вот водитель оказался в ловушке: самостоятельно выбраться он не смог.

На помощь застрявшему экипажу уже мчатся гаишники и дорожники. Спецтехника должна вытащить автобус обратно на трассу.

«Думал проскочить»: под Уфой пенсионер погиб под колёсами китайского авто

Читайте также:

«Думал проскочить»: под Уфой пенсионер погиб под колёсами китайского авто
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Кумертау ДТП
Читайте также

18-летний лихач на "Фольксвагене" влетел в автобус на трассе в Стерлитамакском районе Башкирии
Происшествия в Башкирии
18-летний лихач на "Фольксвагене" влетел в автобус на трассе в Стерлитамакском районе Башкирии
В Башкирии водитель грузовика врезался в поломавшийся на трассе автобус
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель грузовика врезался в поломавшийся на трассе автобус
В Башкирии сотрудники ГИБДД помогли водителю выбраться из снега
Происшествия в Башкирии
В Башкирии сотрудники ГИБДД помогли водителю выбраться из снега
В Башкирии от столкновения фуры с микроавтобусом погибли три человека
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Башкирии от столкновения фуры с микроавтобусом погибли три человека


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok