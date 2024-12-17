Автобус с 18 пассажирами вылетел в кювет на трассе Уфа-Оренбург под Кумертау
22:09, 17 дек 2024
Водитель рейсового автобуса застрял на трассе под Кумертау. ЧП случилось на 226-м километре дороги Уфа-Оренбург — транспортное средство съехало с трассы и увязло в сугробе, сообщает портал "Подслушано Кумертау", ссылаясь на данные республиканской ГАИ.
В салоне находились 18 пассажиров — они отделались лёгким испугом. А вот водитель оказался в ловушке: самостоятельно выбраться он не смог.
На помощь застрявшему экипажу уже мчатся гаишники и дорожники. Спецтехника должна вытащить автобус обратно на трассу.
- Ранее мы писали о том, что в Кумертау задержан иностранец за серию преступлений.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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