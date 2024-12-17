Автобус с 18 пассажирами вылетел в кювет на трассе Уфа-Оренбург под Кумертау

22:09, 17 дек 2024

Водитель рейсового автобуса застрял на трассе под Кумертау. ЧП случилось на 226-м километре дороги Уфа-Оренбург — транспортное средство съехало с трассы и увязло в сугробе, сообщает портал "Подслушано Кумертау", ссылаясь на данные республиканской ГАИ.

В салоне находились 18 пассажиров — они отделались лёгким испугом. А вот водитель оказался в ловушке: самостоятельно выбраться он не смог.

На помощь застрявшему экипажу уже мчатся гаишники и дорожники. Спецтехника должна вытащить автобус обратно на трассу.

Ранее мы писали о том, что в Кумертау задержан иностранец за серию преступлений.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ