Житель Уфы изнасиловал женщину на глазах ее мужа

11:54, 18 дек 2024

В Уфе задержан 40-летний местный житель по подозрению в нападении на семейную пару. Инцидент произошел в Демском районе после совместного распития алкоголя, сообщает портал "Происшествия в Уфе".

Злоумышленник напросился в гости к приятелю якобы для посещения уборной. Оказавшись в квартире, достал нож и, угрожая расправой, совершил насильственные действия в отношении супруги хозяина дома.

Подозреваемый принудил мужа снимать происходящее на телефон, угрожая применить насилие и к нему. Предложение забрать ценности и деньги нападавший проигнорировал.

По имеющейся информации, подозреваемый задержан. Официальных комментариев от правоохранительных органов Башкирии пока не поступало.

Ранее в Уфе водитель самосвала получил удар током во время мойки машины.

Автор: Семен Подгорный