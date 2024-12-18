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Житель Уфы изнасиловал женщину на глазах ее мужа

Житель Уфы изнасиловал женщину на глазах ее мужа

11:54, 18 дек 2024

В Уфе задержан 40-летний местный житель по подозрению в нападении на семейную пару. Инцидент произошел в Демском районе после совместного распития алкоголя, сообщает портал "Происшествия в Уфе".

Злоумышленник напросился в гости к приятелю якобы для посещения уборной. Оказавшись в квартире, достал нож и, угрожая расправой, совершил насильственные действия в отношении супруги хозяина дома.

Подозреваемый принудил мужа снимать происходящее на телефон, угрожая применить насилие и к нему. Предложение забрать ценности и деньги нападавший проигнорировал.

По имеющейся информации, подозреваемый задержан. Официальных комментариев от правоохранительных органов Башкирии пока не поступало.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа изнасилование
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