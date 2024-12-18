Житель Уфы изнасиловал женщину на глазах ее мужа
11:54, 18 дек 2024
В Уфе задержан 40-летний местный житель по подозрению в нападении на семейную пару. Инцидент произошел в Демском районе после совместного распития алкоголя, сообщает портал "Происшествия в Уфе".
Злоумышленник напросился в гости к приятелю якобы для посещения уборной. Оказавшись в квартире, достал нож и, угрожая расправой, совершил насильственные действия в отношении супруги хозяина дома.
Подозреваемый принудил мужа снимать происходящее на телефон, угрожая применить насилие и к нему. Предложение забрать ценности и деньги нападавший проигнорировал.
По имеющейся информации, подозреваемый задержан. Официальных комментариев от правоохранительных органов Башкирии пока не поступало.
- Ранее в Уфе водитель самосвала получил удар током во время мойки машины.
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Автор: Семен Подгорный
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