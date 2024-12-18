В Аургазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП: погибла пассажирка Volkswagen Polo

15:33, 18 дек 2024

18 декабря на трассе Уфа-Оренбург в Аургазинском районе Башкирии произошла смертельная авария. Легковушка на полном ходу съехала с дороги — погибла пассажирка, сообщает портал "БашДТП".

41-летний мужчина за рулём «Фольксваген Поло» направлялся в столицу Башкирии со стороны Мелеуза. На 71-м километре трассы водитель не справился с управлением, вылетел в правый кювет и перевернулся.

60-летняя попутчица водителя получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте происшествия. Сам водитель находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Ранее в Аургазинском районе пенсионер утонул на глазах у школьников.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ