В Аургазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП: погибла пассажирка Volkswagen Polo
15:33, 18 дек 2024
18 декабря на трассе Уфа-Оренбург в Аургазинском районе Башкирии произошла смертельная авария. Легковушка на полном ходу съехала с дороги — погибла пассажирка, сообщает портал "БашДТП".
41-летний мужчина за рулём «Фольксваген Поло» направлялся в столицу Башкирии со стороны Мелеуза. На 71-м километре трассы водитель не справился с управлением, вылетел в правый кювет и перевернулся.
60-летняя попутчица водителя получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте происшествия. Сам водитель находится в больнице в тяжёлом состоянии.
- Ранее в Аургазинском районе пенсионер утонул на глазах у школьников.
Читайте также:Тройное ДТП в Уфе: Hyundai спровоцировал аварию с двумя LADA
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Авария под Уфой: в столкновении «Лады Гранта» и «Хендай» погибла пассажирка
Происшествия в Башкирии
Смертельное ДТП на трассе Уфа-Оренбург: погибла пассажирка Volkswagen
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в жесткой аварии погибла управлявшая автомобилем 62-летняя пенсионерка
Происшествия в Башкирии
В Буздякском районе Башкирии водитель «Нивы» погиб в лобовом столкновении с «Рено»