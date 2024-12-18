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В Уфе бывший зэк убил собутыльницу из-за разговора о прошлом

В Уфе бывший зэк убил собутыльницу из-за разговора о прошлом

21:10, 18 дек 2024

47-летняя жительница Уфы пригласила в гости мужчину, с которым недавно познакомилась. Вечер за бутылкой завершился трагедией — новый знакомый оказался рецидивистом с двумя "ходками" за убийства, сообщает портал "Происшествия в Башкирии".

Во время застолья женщина рассказала гостю о своём старом приятеле из криминальных кругов. Упоминание другого мужчины с тюремным прошлым вызвало у собутыльника вспышку агрессии. В порыве ярости он схватил нож и несколько раз ударил хозяйку в грудь.

После расправы убийца переложил безжизненное тело на диван и... уснул рядом. Именно так его и обнаружила 22-летняя дочь погибшей, вернувшаяся домой. Девушка сразу вызвала полицию.

Задержанный полностью признал вину. Выяснилось, что ранее он уже отбывал сроки за убийство и избиение человека со смертельным исходом. Сейчас рецидивист арестован, следователи собирают доказательства и проводят экспертизы.

  • Ранее мы писали о том, что в Уфе местный житель изнасиловал женщину на глазах ее мужа.
Жительница Башкирии организовала убийство бывшего сожителя

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Жительница Башкирии организовала убийство бывшего сожителя
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа убийство
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