В одном из дворов Уфы одновременно загорелись два кроссовера Toyota
09:45, 19 дек 2024
В одном из дворов на улице Набережной в Уфе жители проснулись от шума — горели припаркованные рядом Toyota RAV4. Огонь успел основательно потрепать обе машины, пока на место не прибыли спасатели.
Пожарные расчёты сработали быстро — пламя потушили до того, как оно перекинулось на другие авто и постройки. К счастью, в ЧП никто не пострадал.
Что именно привело к возгоранию популярных внедорожников — выясняют дознаватели МЧС. Не исключают как техническую неисправность, так и другие версии.
- Ранее мы писали о том, что в Уфе открыли центр помощи бывшим заключенным.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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