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В одном из дворов Уфы одновременно загорелись два кроссовера Toyota

В одном из дворов Уфы одновременно загорелись два кроссовера Toyota

09:45, 19 дек 2024

В одном из дворов на улице Набережной в Уфе жители проснулись от шума — горели припаркованные рядом Toyota RAV4. Огонь успел основательно потрепать обе машины, пока на место не прибыли спасатели.

Пожарные расчёты сработали быстро — пламя потушили до того, как оно перекинулось на другие авто и постройки. К счастью, в ЧП никто не пострадал.

Что именно привело к возгоранию популярных внедорожников — выясняют дознаватели МЧС. Не исключают как техническую неисправность, так и другие версии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа пожар
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