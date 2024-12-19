Лицей №5 в Уфе экстренно эвакуировали из-за подозрительного письма

10:46, 19 дек 2024

В уфимском лицее №5 сегодня устроили внезапную эвакуацию. Сотни школьников и учителей в спешке покинули здание в районе Зелёной рощи.

По данным источников, причиной переполоха стало электронное письмо с угрозами, прилетевшее на почту учебного заведения. Один из учеников, опоздавший на уроки, столкнулся с неожиданной картиной — вместо занятий всех выводили на улицу.

Силовики пока хранят молчание и ситуацию не комментируют. На месте работают спецслужбы.

Ранее мы сообщали о том, что в одном из дворов Уфы одновременно загорелись два кроссовера Toyota.

Автор: Семен Подгорный