Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Лицей №5 в Уфе экстренно эвакуировали из-за подозрительного письма

Лицей №5 в Уфе экстренно эвакуировали из-за подозрительного письма

10:46, 19 дек 2024

В уфимском лицее №5 сегодня устроили внезапную эвакуацию. Сотни школьников и учителей в спешке покинули здание в районе Зелёной рощи.

По данным источников, причиной переполоха стало электронное письмо с угрозами, прилетевшее на почту учебного заведения. Один из учеников, опоздавший на уроки, столкнулся с неожиданной картиной — вместо занятий всех выводили на улицу.

Силовики пока хранят молчание и ситуацию не комментируют. На месте работают спецслужбы.

В Уфе эвакуировали крупнейший лицей из-за сообщения о минировании

Читайте также:

В Уфе эвакуировали крупнейший лицей из-за сообщения о минировании
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа эвакуация
Читайте также

В Уфе неизвестный мужчина ворвался в лицей №6
Происшествия в Башкирии
В Уфе неизвестный мужчина ворвался в лицей №6
В Уфе неизвестный от имени ученика угрожает начать стрельбу в лицее №107
Происшествия в Башкирии
В Уфе неизвестный от имени ученика угрожает начать стрельбу в лицее №107
В Уфе эвакуировали крупнейший лицей из-за сообщения о минировании
Происшествия в Башкирии
В Уфе эвакуировали крупнейший лицей из-за сообщения о минировании
В Уфе вновь начались массовые эвакуации из учебных заведений
Происшествия в Башкирии
В Уфе вновь начались массовые эвакуации из учебных заведений


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok