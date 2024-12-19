Лицей №5 в Уфе экстренно эвакуировали из-за подозрительного письма
10:46, 19 дек 2024
В уфимском лицее №5 сегодня устроили внезапную эвакуацию. Сотни школьников и учителей в спешке покинули здание в районе Зелёной рощи.
По данным источников, причиной переполоха стало электронное письмо с угрозами, прилетевшее на почту учебного заведения. Один из учеников, опоздавший на уроки, столкнулся с неожиданной картиной — вместо занятий всех выводили на улицу.
Силовики пока хранят молчание и ситуацию не комментируют. На месте работают спецслужбы.
- Ранее мы сообщали о том, что в одном из дворов Уфы одновременно загорелись два кроссовера Toyota.
Автор: Семен Подгорный
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