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В одну из деревень Бурзянского района Башкирии забрела обессиленная рысь

В одну из деревень Бурзянского района Башкирии забрела обессиленная рысь

12:14, 19 дек 2024

Рысь из «Шульган-Таша» наведалась в гости к жителям деревни Кутаново Бурзянского района Башкирии. Причина визита банальна — из-за глубокого снега охота на зайцев превратилась в настоящий квест, сообщает портал "Новости Бурзянского района".

Замученная погодой рысь решила сменить тактику и подкрепиться домашней птицей. Но местные жители оказались не рады незваной гостье — хищница держит в страхе всю деревню.

Специалисты национального парка призывают сельчан к осторожности. Особенно опасны прогулки в одиночку и в тёмное время суток — рысь может атаковать, а дети в группе риска.

«Животное убивать нельзя, из-за редкости вида. Нужно просто переждать — скоро она уйдёт сама», — успокаивают в заповеднике.
  • Ранее мы писали о том, что в Башкирии снегопад оставил Бурзянский район без света.
Автор: Семен Подгорный
Фото: telegram-канал заповедника «Шульган-Таш»
Теги: Бурзянский район
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