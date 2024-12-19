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В Бурзянском районе Башкирии дикая рысь проникла в жилой дом

В Бурзянском районе Башкирии дикая рысь проникла в жилой дом

15:11, 19 дек 2024

В селе Старосубхангулово Бурзянского района Башкирии местные жители столкнулись с неожиданным гостем — прямо во двор к ним заявилась дикая рысь. Но этим хищница не ограничилась, сообщает портал "Новости Бурзянского района в контакте".

Пушистая бандитка, осмотревшись на территории, решила пойти дальше и пробралась в чулан жилого дома. Хозяйка успела заснять нахальную гостью, но вот домашнюю кошку после визита найти не удалось.

«Я была в шоке, когда увидела, как она спокойно ходит по нашему двору. А когда эта наглая морда забралась в чулан — чуть в обморок не упала», — рассказала местная жительница Миляуша Каримова.

В одну из деревень Бурзянского района Башкирии забрела обессиленная рысь

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Бурзянский район рысь
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