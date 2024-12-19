В лицее №160 Уфы толпа школьников избила мальчика
16:20, 19 дек 2024
Жесткая разборка в лицее №160 Уфы — толпа четвероклассников накинулась на младшего ученика прямо в стенах учебного заведения. Беднягу избили до потери сознания, сообщает портал "Происшествия в Башкирии".
По словам очевидцев, в атаке участвовало около пятнадцати школьников. Досталось так, что приехавшим медикам пришлось выносить пострадавшего на носилках — кадры с места происшествия попали в сеть.
Избитого ребёнка экстренно доставили в больницу. Как сообщают местные паблики, мальчик находится в реанимации.
- Ранее лицей №5 в Уфе экстренно эвакуировали из-за подозрительного письма.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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