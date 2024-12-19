В Башкирии разыскивают жителя Хайбуллинского района, подозреваемого в тяжком преступлении
16:26, 19 дек 2024
70-летний житель Хайбуллинского района подозревается в совершении серьёзного преступления и скрывается от следствия, сообщает портал "Подслушано Акъяр".
Поисковая операция развернулась после того, как Вахит Мамбетов, уроженец деревни Гаделово Хайбуллинского района, попал в поле зрения силовиков. Сейчас на его поиски брошены лучшие оперативники МВД Башкирии.
Полицейские обратились за помощью к местным жителям. Любая информация о передвижениях или возможном местонахождении разыскиваемого может стать решающей. Связаться с правоохранителями можно по телефону дежурной части МВД (347) 279-39-02 или 8 (347) 279-32-92. Также можно обратиться в ближайший отдел полиции.
- Ранее мы писали о том, как боец из Хайбллинского района Башкирии спас сослуживцев, сбив вражеский дрон в зоне СВО.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии объявлен розыск мужчины, подозреваемого в тяжком преступлении
Происшествия в Башкирии
В Башкирии подросток зарубил топором 17-летнюю девушку
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили 30-летнего участника спецоперации Диниса Бикбова
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии, угрожавший таксисту ножом, задержан в Магнитогорске