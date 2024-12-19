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В Башкирии разыскивают жителя Хайбуллинского района, подозреваемого в тяжком преступлении

В Башкирии разыскивают жителя Хайбуллинского района, подозреваемого в тяжком преступлении

16:26, 19 дек 2024

70-летний житель Хайбуллинского района подозревается в совершении серьёзного преступления и скрывается от следствия, сообщает портал "Подслушано Акъяр".

Поисковая операция развернулась после того, как Вахит Мамбетов, уроженец деревни Гаделово Хайбуллинского района, попал в поле зрения силовиков. Сейчас на его поиски брошены лучшие оперативники МВД Башкирии.

Полицейские обратились за помощью к местным жителям. Любая информация о передвижениях или возможном местонахождении разыскиваемого может стать решающей. Связаться с правоохранителями можно по телефону дежурной части МВД (347) 279-39-02 или 8 (347) 279-32-92. Также можно обратиться в ближайший отдел полиции.

  • Ранее мы писали о том, как боец из Хайбллинского района Башкирии спас сослуживцев, сбив вражеский дрон в зоне СВО.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Теги: Хайбуллинский район розыск
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