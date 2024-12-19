Пассажирский самолет успешно приземлился в Уфе после сбоя в гидросистеме
20:22, 19 дек 2024
В небе над Сибирью экипаж пассажирского рейса, следовавшего по маршруту Красноярск – Уфа, обнаружил сбой в работе важнейшей системы лайнера. Пилоты заметили тревожные показания датчиков гидравлики.
Командир воздушного судна сразу доложил о неполадках наземным службам. По данным Авиаинцидента, датчики показывали критическое падение давления во второй гидросистеме самолёта.
Несмотря на технический сбой, экипаж принял взвешенное решение — продолжить полёт до пункта назначения, чётко следуя всем инструкциям на случай подобной ситуации.
Все пассажиры долетели целыми и невредимыми. Никто не пострадал.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Самолет из Таиланда приземлился в Уфе с отказавшим двигателем
Происшествия в Башкирии
Самолёт Казань-Уфа успешно приземлился после технического сбоя
Происшествия в Башкирии
У самолета рейса Уфа – Новый Уренгой отказала автоматика
Происшествия в Башкирии
Самолет Санкт-Петербург - Уфа совершил вынужденный маневр перед посадкой