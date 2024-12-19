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Пассажирский самолет успешно приземлился в Уфе после сбоя в гидросистеме

Пассажирский самолет успешно приземлился в Уфе после сбоя в гидросистеме

20:22, 19 дек 2024

В небе над Сибирью экипаж пассажирского рейса, следовавшего по маршруту Красноярск – Уфа, обнаружил сбой в работе важнейшей системы лайнера. Пилоты заметили тревожные показания датчиков гидравлики.

Командир воздушного судна сразу доложил о неполадках наземным службам. По данным Авиаинцидента, датчики показывали критическое падение давления во второй гидросистеме самолёта.

Несмотря на технический сбой, экипаж принял взвешенное решение — продолжить полёт до пункта назначения, чётко следуя всем инструкциям на случай подобной ситуации.

Все пассажиры долетели целыми и невредимыми. Никто не пострадал.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: авиаинцидент
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