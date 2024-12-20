Детская рация вызвала панику на вокзале в башкирском Иглино
21:02, 20 дек 2024
Паника среди пассажиров, оцепление территории и спецслужбы — всё из-за забытой детской игрушки. На железнодорожном вокзале в Иглино сегодня собрались все экстренные службы.
Бдительные граждане заметили подозрительный предмет с мигающими кнопками и сразу забили тревогу. На место примчались все — от полиции до спецслужб, сообщает портал "Подслушано Иглино новости".
Но выяснилось, что причина переполоха — обычная детская рация, которую кто-то оставил на вокзале. Линейное управление МВД на транспорте уже официально подтвердило — никакой угрозы не было.
Кстати, владелец игрушки пока не объявился. Видимо, какой-то юный радист остался без своего "спецоборудования".
- Ранее мы писали о том, что в Иглино при загадочных обстоятельствах пропала 18-летняя девушка.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Челябинске задержали вахтовика из Башкирии с метательным холодным оружием
Происшествия в Башкирии
В Уфе на железнодорожном вокзале загорелась емкость с горючим (ВИДЕО)
Происшествия в Башкирии
В Башкирии насмерть разбился 29-летний мотоциклист
Общество в Башкирии
Алексей Панин продолжает преследовать жену