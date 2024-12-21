В Дуванском районе Башкирии пожар унёс жизни трёх человек

12:23, 21 дек 2024

Жуткая трагедия разыгралась этой ночью в селе Старохалилово Дуванского района Башкирии. Огонь полностью уничтожил частный дом, забрав жизни трёх человек, сообщает портал "Новости Дуванского района", ссылаясь на информацию МЧС по РБ.

Пламя вспыхнуло в старом бревенчатом доме, моментально перекинувшись на веранду. Местные жители первыми заметили зарево и вызвали спасателей. На борьбу с огнём брошены три пожарных расчёта — девять бойцов МЧС.

Когда пожарные проникли внутрь жилища, они обнаружили страшную находку: два обгоревших тела на веранде и ещё одно — в самом доме. По предварительным данным — это двое мужчин и женщина. Сейчас следователи пытаются установить их личности.

От дома площадью 80 квадратов практически ничего не осталось. Причины пожара устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее мы писали, что в одном из дворов Уфы одновременно загорелись два кроссовера Toyota.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ