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На трассе в Буздякском районе Башкирии водитель Renault Logan насмерть сбил пожилого мужчину

На трассе в Буздякском районе Башкирии водитель Renault Logan насмерть сбил пожилого мужчину

14:48, 21 дек 2024

В Башкирии произошло смертельное ДТП — водитель Renault Logan сбил пожилого мужчину на трассе Буздяк-Чекмагуш в Буздякском районе. Происшествие случилось около восьми вечера, когда видимость на дороге была уже ограничена, сообщает портал "Новости Буздяк", ссылаясь на данные ГАИ по РБ.

По данным местной Госавтоинспекции, 63-летний мужчина внезапно появился перед автомобилем в неосвещённом месте. За рулём находился 59-летний водитель, который не успел среагировать на пешехода. Удар оказался смертельным — прибывшие на место медики лишь констатировали смерть.

Как выяснилось, погибший был одет в тёмную одежду без светоотражающих элементов, что сделало его практически невидимым в темноте. Сейчас правоохранители разбираются в деталях происшествия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Буздякский район ДТП
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